В Швейцарии сделали заявление о встрече Путина и Трампа

Газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо сообщила, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может состояться на территории Швейцарии при желании обеих сторон.

Газета сообщила, что на возможной встрече лидеры стран могли бы обсудить способы завершения вооруженного конфликта на Украине. В Швейцарии заявили, что не откажут в случае получения просьбы о предоставлении площадки для переговоров. По словам Николя Бидо, обе стороны проинформированы об открытости Швейцарии в данном вопросе. О готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира также оповестили Украину.

Газета уточняет, что Швейцария — одна из потенциальных стран, на территории которой могут состояться переговоры между Путиным и Трампом. В связи с этим конфедерация не намерена проявлять инициативу в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил политику Зеленского.