Канцлер ФРГ Шольц: настал момент для проведения мирных переговоров по Украине

Олаф Шольц заявил о том, что настал момент для завершения вооруженного конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на проведение мирных переговоров по Украине. Также он заявил о том, что в них должна принять участие Россия.

По словам политика, настал момент, когда нужно обсудить варианты перехода военного конфликта к миру. Он считает, что сейчас это вполне реалистично.

Конференция по урегулированию украинского кризиса будет проведена «в любом случае», добавил Шольц.

При этом он отметил, что Германия по-прежнему будет оказывать Киеву поддержку, но признал, что на региональных выборах в стране победили партии, которые против обеспечения Украины оружием.

Ранее сообщалось о том, что Олаф Шольц признался, что до сих пор смотрит ламповый телевизор.