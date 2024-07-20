Канцлер Германии Олаф Шольц еще раз подтвердил свою старомодность, заявив, что до сих пор смотрит дома ламповый телевизор, пишет Bild.

СМИ не раз отмечали привязанность политика к старым вещам. Так, он носит документы в одном и том же потрепанном портфеле уже 40 лет.

Признание о цифровом телевизоре Шольц сделал на предвыборном партийном митинге в Дрездене, когда ему задали вопрос об электромобилях. Он сказал, что его старый телевизор по-прежнему хорошо работает, а новые модели все равно быстро выходят из моды. Шольц предположил, что этой же логике следуют немцы при покупке нового автомобиля, поэтому электрокары в Германии продаются не слишком хорошо.

Ранее Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе о защите украинского государства, подчеркнув, что такие шаги не предусмотрены сотрудничеством Запада с Украиной.