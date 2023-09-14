Канцлер ФРГ Шольц провел аналогию между ситуацией на Украине и войной в Югославии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo провел аналогию между вооруженным конфликтом на Украине и войной в Югославии.

Спикер обратил внимание, что Германия не принимает решения участвовать во многих вооруженных конфликтах, которые происходят в мире. После того, как Рейх пал, впервые Германия разрешила передать свое оружие для ведения боевых действий в Югославии. Шольц отметил, что входил в состав группы политических лидеров, которые одобрили такой шаг.

Канцлер ФРГ пояснил, что в тот момент было понятно, что происходит важная историческая эпоха – первая смена мирового господства. В настоящее время передавать оружие Украине вызвано теми же причинами. Человечество снова на пороге исторических изменений.

«Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе и военную операцию, чтобы прекратить убийства», - подчеркнул Олаф Шольц

Война в Югославии имела не только мировое значение. Именно тогда Олаф Шольц впервые был избран депутатом. Это произошло в 199 году.

Шольц уверен, что военные действия на территории Югославии носили мирный характер – важно было прекратить войну путем победы. С целью умиротворения ситуации было предложено присоединить часть стран к Евросоюзу.