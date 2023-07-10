Канцлер Олаф Шольц: Германия не планирует передавать Украине кассетные боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе рассказал, планирует ли Германия передавать кассетные боеприпасы Украине, пишет ТАСС .

Германия поддерживает конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов, поэтому не собирается передавать Украине подобное вооружение. Немецкое правительство не осуждает действий американских коллег. США – это суверенное государство, которое имеет право принимать решения, исходя из собственных интересов.

«Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать», - заявил Олаф Шольц

Олаф Шольц отметил, что Германия поддерживает целостность и независимость Украины. Страна будет делать все возможное, чтобы помочь государству добиться желаемого.

В свою очередь премьер Австралии Энтони Альбанез отметил, что страна не располагает подобным вооружением, поэтому не может передать Украине кассетные боеприпасы.