Канцлер Шольц рассказал, как отреагировал на передачу Украине кассетных боеприпасов от США
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
На летней пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 14 июля, рассказал, что знал заранее о передаче США Украине кассетных бомб, пишет агентство «РИА Новости». СМИ не были первоисточником для дипломата.
«Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», - отметил Олаф Шольц
Олаф Шольц рассказал, что США были вынуждены передать кассетные боеприпасы по причине опустошения складов. Журналист обратился с вопросом, предпринимала ли Германия попытки отговорить США от передачи вооружения, которое запрещено международной конвенцией.
Канцлер ответил, что не может влиять на другие суверенные страны. Германия соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках данного соглашения, при этом Украина и Россия этих конвенций не подписывала.
О поставках кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. В МИД РФ остерегаются того, что вооружение может быть использовано против мирного населения.