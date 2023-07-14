Канцлер Шольц рассказал, как отреагировал на передачу Украине кассетных боеприпасов от США

На летней пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 14 июля, рассказал, что знал заранее о передаче США Украине кассетных бомб, пишет агентство « РИА Новости ». СМИ не были первоисточником для дипломата.

«Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», - отметил Олаф Шольц

Олаф Шольц рассказал, что США были вынуждены передать кассетные боеприпасы по причине опустошения складов. Журналист обратился с вопросом, предпринимала ли Германия попытки отговорить США от передачи вооружения, которое запрещено международной конвенцией.

Канцлер ответил, что не может влиять на другие суверенные страны. Германия соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках данного соглашения, при этом Украина и Россия этих конвенций не подписывала.

О поставках кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. В МИД РФ остерегаются того, что вооружение может быть использовано против мирного населения.