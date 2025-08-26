Капли от насморка могут вызвать зависимость: врач назвала безопасный способ лечения

Назальные капли и спреи, несмотря на кажущуюся простоту и доступность, требуют осознанного подхода к применению. Как выяснило издание REGIONS, бесконтрольное использование препаратов может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач общей практики Лариса Алексеева в эксклюзивном комментарии подробно разъяснила особенности разных типов лекарственных средств и связанные с ними риски.

По словам специалиста, все назальные препараты условно можно разделить на несколько категорий. Сосудосуживающие средства, такие как оксиметазолин или ксилометазолин, действительно быстро снимают отек слизистой и облегчают дыхание. Однако, как подчеркивает Алексеева, их применение должно ограничиваться тремя-пятью днями. Именно при длительном использовании этой категории препаратов развивается так называемый медикаментозный ринит — состояние привыкания, когда слизистая носа перестает функционировать самостоятельно.

«Физиологический раствор можно встретить в виде солевых каплей и спреев. Данный вариант безопасен при любом насморке, увлажняет слизистую, помогает разжижать секрет и подходит для детей и беременных», — поделилась Алексеева.

Для аллергического ринита, согласно информации эксперта, предназначены совершенно другие средства — антигистаминные спреи. Они эффективно купируют характерные для аллергии симптомы: зуд, чихание и обильные выделения. Отдельную группу составляют антисептические и противовирусные препараты, которые, по утверждению врача, применяются исключительно при бактериальных осложнениях и только по назначению специалиста. Самостоятельное назначение таких средств, по словам Алексеевой, представляет особую опасность для пациента.

«Кроме того, человек, который сам себе назначает препараты, может усилить симптомы и вызвать осложнения. Длительное использование сосудосуживающих средств приводит к хроническому отеку слизистой; неправильное применение антибиотиков, в том числе в виде капель с антибиотиком, — к резистентности и дисбалансу микрофлоры», — сказала Лариса Алексеева.

