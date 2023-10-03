Караоке, родословное древо, цифровая грамотность: что предлагают современные библиотеки

Современный читатель отдает предпочтение космической фантастике, детективам, триллерам и сентиментальной прозе. А библиотека 21 века – это уже давно не просто место, где можно взять на временное пользование какую-либо книгу. Об этом рассказал директор ВЦБС Игорь Филиппов, сообщает zr.media .

«В топ самых востребованных книг входят: космическая фантастика Лю Цысинь, детективы — Олега Роя, триллеры — Роберта Брынзы и Бернара Миньера, сентиментальная проза — Джоджо Мойеса, Людмилы Третьяковой, артефакт детектив — Натальи Александровой, Литвиновых. Из детских: Олег Рой, его серии Джинглики и Сказочный патруль, прикольные детективы Матюшкиной — приключения Фу-Фу и Кис-Кис. Детские истории Холли Вебб.», - рассказал директор ВЦБС Игорь Филиппов в интервью «Золотому Рогу»

Библиотеки Владивостока закупают книги, которые были номинированы в престижных премиях. В разных библиотеках собрана различная литература, которая удовлетворяет потребности всех категорий населений: детей, взрослых.

На базе библиотечной системы функционируют читательские клубы, которые стали очень востребованными. Так, несколько раз в неделю в клубе собираются пенсионеры. Люди обсуждают различные темы. Иногда на встречи приглашают экспертов: докторов, артистов, литераторов. Бывают, что устраивают тематические вечера: поют песни, пьют чай или обсуждают книгу. Пожилых людей также обучают компьютерной грамотности.

Работают партнерские программы. Членам клуба предлагают составить генеалогическое древо или помочь в проектировании плана города. Не менее увлекательная развлекательная программа предложена для детей и их родителей.

«В рамках «Печатного двора» в этом году библиотечная система Владивостока раскрыла оригинальные издания Единого фонда центральной библиотечной системы. Это книги нового поколения — библиотека детям, выполненные с учетом современных реалий и технологий — с дополненной реальностью, книги — театр теней и другие издания, с которыми могут познакомиться родители и дети. Это книги, которые нужно видеть своими глазами, по описанию на сайте не поймешь, в чем их особенность, пока не наведешь на изображения свой смартфон, не увидишь ту картинку дополненной реальности. Такая возможность важна и для издателей, и для библиотек — рассказать и демонстрировать такие книги, чтобы читатели приходили в библиотеку за такими изданиями», - рассказал Игорь Филиппов в интервью «Золотому Рогу»

Игорь Филиппов отметил, что библиотечный фонд развивается согласно современным трендам.