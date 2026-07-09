Окатили из лужи на дороге: как пешеходу оформить ДТП и взыскать ущерб с водителя

Попасть под поток грязной воды из-под колес автомобиля — это не просто неприятность, а ситуация, которая в некоторых случаях может рассматриваться как дорожно-транспортное происшествие. Если из-за действий водителя испорчена одежда, техника или другие вещи, пострадавший может попытаться взыскать ущерб. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

По словам специалиста, главное в такой ситуации — не уходить сразу с места происшествия и зафиксировать обстоятельства.

«Многие считают, что если автомобиль просто проехал по луже и облил человека, то сделать ничего нельзя. Но с юридической точки зрения это может быть связано с нарушением правил дорожного движения и причинением материального вреда. Важно доказать, что именно этот автомобиль стал причиной ущерба», — объяснил Венгерский.

Первое, что советует эксперт, — записать данные автомобиля: государственный номер, марку и модель машины. Также стоит зафиксировать место происшествия на фото или видео: саму лужу, состояние дороги, мокрую одежду или поврежденные вещи.

«Лучший вариант — снять все на камеру телефона или найти записи с видеорегистраторов, камер магазинов или домов рядом. Свидетели тоже могут сыграть важную роль, особенно если водитель не признает свою вину», — отметил автоэксперт.

Если удалось установить владельца автомобиля, можно обратиться в ГИБДД для оформления происшествия. После этого пострадавший может требовать компенсацию расходов — например, стоимости химчистки одежды, ремонта испорченной техники или других подтвержденных затрат.

При этом водитель не всегда автоматически обязан платить за весь ущерб. По словам Венгерского, многое зависит от обстоятельств.

«Если автомобиль двигался с нарушением — например, водитель не снизил скорость при проезде участка с большим скоплением воды и понимал, что может причинить вред окружающим, ответственность может наступить. Но если причина в плохом состоянии дороги, водитель уже может предъявлять требования дорожным службам», — рассказал эксперт.

Именно поэтому после «мокрого ДТП» важно сохранять все доказательства: фотографии, чеки за химчистку или ремонт, контакты свидетелей и документы из ГИБДД.

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