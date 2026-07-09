Подросткам дали шанс попасть на международный финал «КАРДО»

В Московской области стартовала регистрация на региональный этап премии «КАРДО». Победители соревнований в Мытищах получат возможность представить регион на международном финале во Владивостоке.

В Московской области начался прием заявок на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Масштабное событие состоится 25 июля в Мытищах в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В новом сезоне организаторы расширили возрастные ограничения для участников. Теперь побороться за выход в финал и продемонстрировать свои умения смогут подростки с 14 лет.

Соревновательная программа объединит несколько популярных направлений уличной культуры и спорта. Участникам предстоит проявить себя в воркауте, брейкинге, хип-хопе, BMX и экстремальном самокате. По словам представителей профильного ведомства, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта вплоть до дня проведения соревнований.

Победители подмосковного тура получат путевки в международный гранд-финал, который пройдет во Владивостоке. Лучшие участники представят Московскую область на решающем этапе конкурса. Для них поездка будет бесплатной. На организацию мероприятия и призовой фонд предусмотрено более 1 млн рублей.