В Лобне в 2028 году завершится строительство нового детсада «Золотой петушок»
Новый детский сад «Золотой петушок» в Лобне достроят в 2028 году
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Лобне в 2028 году завершится строительство нового детского сада «Золотой петушок». О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение площадью 3,2 тыс. кв. м строится на улице Комиссара Агапова в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств.
На площадке трудятся 30 рабочих, задействованы 3 единицы техники. Здесь ведутся монолитные работы — их выполнили на 15%. Также ведется устройство наружных инженерных сетей.
В детском саду обустроят все необходимые помещения, в том числе зал для занятий физкультурой и пищеблок. На прилегающей территории будут открыты игровые и спортивные площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.