В Лобне в 2028 году завершится строительство нового детсада «Золотой петушок»

В Лобне в 2028 году завершится строительство нового детского сада «Золотой петушок». О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью 3,2 тыс. кв. м строится на улице Комиссара Агапова в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств.

На площадке трудятся 30 рабочих, задействованы 3 единицы техники. Здесь ведутся монолитные работы — их выполнили на 15%. Также ведется устройство наружных инженерных сетей.

В детском саду обустроят все необходимые помещения, в том числе зал для занятий физкультурой и пищеблок. На прилегающей территории будут открыты игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.