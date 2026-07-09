«Госуслуги Дом» помогут жителям Подмосковья контролировать платежи за воду

В Московской области напомнили о новых правилах расчета за холодную воду. Собственникам рекомендуют передавать показания через «Госуслуги Дом», чтобы избежать повышенных начислений.

В Московской области напомнили об изменениях в порядке начисления платы за холодное водоснабжение, которые начали действовать с 1 января 2026 года. Новые нормы затрагивают собственников жилья, где не установлены приборы учета воды.

При отсутствии счетчиков и наличии технической возможности их установки применяется повышающий коэффициент 3. Ранее он составлял 1,5, что означает рост начислений для данной категории потребителей.

Обновленные правила также распространяются на жильцов с просроченной поверкой счетчиков, неисправными приборами учета, а также на тех, кто не обеспечивает доступ специалистам управляющих организаций для проверки оборудования и снятия показаний.

В профильных структурах отмечают, что изменения направлены на повышение точности учета потребления ресурсов и формирование более справедливой системы начислений в многоквартирных домах.

Чтобы избежать дополнительных расходов, собственникам рекомендуют своевременно устанавливать и проверять приборы учета, передавать показания без задержек.

Просто и быстро можно передать показания счетчиков можно через «Госуслуги Дом».