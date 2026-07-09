Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем ушла из жизни в возрасте 35 лет. По информации Haber Turk, причиной смерти стало отравление алкоголем в сочетании с антидепрессантами, которые актриса приняла после празднования своего дня рождения. К такому выводу пришли медики после вскрытия и изучения анализов.

Трагедия произошла на следующий день после того, как Эдже отпраздновала 35-летие. По словам ее матери, актриса вернулась домой, выпила большое количество спиртного и приняла антидепрессанты. Мать уложила ее спать, а утром обнаружила дочь без сознания. Женщина пыталась привести ее в чувство, но спасти дочь не удалось.

Изначально правоохранители предполагали, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. В интернете также появлялись слухи о возможном употреблении запрещенных веществ, однако экспертиза их не подтвердила.

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