Диетолог Радж развеяла миф об обезвоживании от кофе
Диетолог Радж: кофе редко вызывает обезвоживание, если не пить его литрами
Диетолог Эдвина Радж в беседе с Only My Health развеяла популярный миф о том, что кофе обезвоживает организм. По словам специалиста, у напитка действительно есть слабый мочегонный эффект, но для реального обезвоживания нужно пить исключительно кофе целый день, активно заниматься спортом и находиться на солнце в жару. В обычных условиях вода, содержащаяся в кофе, компенсирует потерю жидкости.
Люди с повышенной чувствительностью к кофеину могут столкнуться с обезвоживанием быстрее. Симптомы — жажда, сухость во рту, головная боль, головокружение, усталость, потемнение цвета мочи. Чтобы избежать этого, диетолог советует пить кофе умеренно и выпивать стакан воды после каждой чашки. О хорошей гидратации говорит светло-жёлтый цвет мочи.