Диетолог Радж развеяла миф об обезвоживании от кофе

Диетолог Эдвина Радж в беседе с Only My Health развеяла популярный миф о том, что кофе обезвоживает организм. По словам специалиста, у напитка действительно есть слабый мочегонный эффект, но для реального обезвоживания нужно пить исключительно кофе целый день, активно заниматься спортом и находиться на солнце в жару. В обычных условиях вода, содержащаяся в кофе, компенсирует потерю жидкости.