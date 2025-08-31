Кардиолог рассказал, когда икроножная мышца становится предвестником тромбоэмболии

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал признаки, которые сопровождают смертельно опасное сгущение крови.

По словам специалиста, определенные симптомы могут указывать на развитие опасных патологий, связанных с повышенной густотой крови. Кардиолог обратил внимание, что особенно тревожными признаками являются асимметричный отек нижней конечности и болевой синдром в области икроножной мышцы. Эти проявления могут свидетельствовать о формировании тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в магистральных сосудах ног образуются кровяные сгустки.

Особое значение, как отметил Ефремкин, имеет изменение окраски кожных покровов. Посинение конечностей может указывать на критическое нарушение периферического кровообращения, требующее немедленного медицинского вмешательства. По словам эксперта, признаком опасного сгущения крови также может быть внезапная одышка с болью в груди. Предположительно, у пациента произошла закупорка тромбом сосудов легких.

«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — предупредил эксперт.

Врач Ефремкин призвал в случае появления выше указанных симптомов или любых других признаков плохого самочувствия необходимо незамедлительно обращаться к врачу. В тяжелых случаях признаки приводят к летальному исходу. Возникает также высокий риск образования тромбоэмболии легочной артерии. Кроме того, отеки и боли могут стать хроническими, если длительное время не оказывать пациенту помощь.

