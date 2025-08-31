Пять человек погибли: можно ли было спасти отравившихся алкоголем в Нижегородской области людей?

В Нижегородской области пять человек умерли от отравления алкоголем, сообщил телеграм-канал регионального СК. Инцидент по просьбе корреспондента интернет-издания «Абзац» прокомментировал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По информации СК, инцидент произошел в ночь на 31 августа. Один мужчина скончался в квартире, где распивали алкоголь. Еще четверых пострадавших доставили в больницу. Медики оказывали им помощь, но трое мужчин и женщина скончались. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем. Возбуждено уголовное дело.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя. Каждый организм реагирует на алкоголь индивидуально. Значение имеет вес человека. Чем он больше, тем медленнее происходят процессы отравления в организме.

«Если пересчитывать объем употребляемого алкоголя на массу тела, то чем человек крупнее, тем ему сложнее отравиться и наоборот», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, значение имеет также активность метаболизма человека и ряд других факторов, например, принимал ли он пищу перед употреблением алкоголя, ел ли после приема. Алкоголь в крови чаще всего провоцирует в организме процессы распада. Вне зависимости от того, употреблялась ли поддельная или качественная продукция, в первую очередь страдает печень. По этой причине последующее лечение усложняется.

«Если подводить черту, то для определенной массы тела – своя максимальная дозировка, и для женщин она меньше, чем для мужчин. В случае с некачественным алкоголем границ нормы вообще не существует», – объяснил доктор.

Ранее сообщалось, что финские магазины запирают алкоголь и товары в шкафы из-за роста краж.