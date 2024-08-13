Карьерный консультант Бобкова рассказала об особенностях зумеров

Зумеры — это поколение людей в возрасте от 12 до 28 лет. Они внутренне свободные и креативные. Росли в относительно благополучное время развития страны, когда не было масштабных кризисов и революций. Устроившись на работу, зумерам важно понимать, ради чего они занимаются текущими делами. Они не стремятся к карьерному росту и всегда готовы сменить работу. Молодые люди ни к чему не привязаны. Им важно осознавать, что своей работой они вносят вклад в развитие чего-то глобального.

У зумеров нет авторитетов. Не хватает им терпения. Они эгоцентричны. Сотрудникам сложно долго сосредотачиваться на выполнении одного задания.

«Ребята выходят на рынок труда и сразу хотят много получать. Претендуют на стартовые позиции, а аппетиты порой находятся на уровне руководителя отдела», — рассказала эксперт Бобкова.

Руководитель-зумер проявляет внимание к каждому сотруднику. Его цель — создать атмосферу дружбы. Он часто отпускает работника по его просьбе и задает много личных вопросов, чтобы наладить с каждым контакт помимо работы. Такой начальник очень боится выгорания своего подчиненного. А выгорают зумеры, как считает Бобкова, очень быстро. После года работы сотрудник уже может испытывать внутренний дискомфорт.

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