«Карта школьника»: Родители учеников из Омска недовольны нововведением

Карта необходима для того, чтобы войти в здание школы, а также оплатить питание в столовой. В учебных заведениях, где отсутствует пропускная система, карта выполняет одну функцию.

Картой невозможно расплатиться в супермаркете или ТЦ, поэтому родители не переживают, что выделенные средства будут растрачены не по назначению. Взрослые переводят деньги на карту с банкоматовской. В приложении могут следить, куда были потрачены средства. Также доступна информация, в котором часу ребенок зашел и вышел из столовой. При нулевом балансе школьник не сможет ничего купить в столовой.

Первый регион, в котором в тестовом режиме работала такая система, стала Свердловская область.

Город55 лично воспользовался картой и пришел к выводу, что система не совсем удобная. При переводе денег на карту многие банки берут комиссию. За утерю школьник платит 150 рублей. На телефон взрослого необходимо установить одновременно два приложения.

Один из родителей учащегося омской школы рассказал изданию, что никто не спрашивал, хотят ли введения такой системы мамы и папы. Поставили перед фактом: или дети голодают, или вы оформляете карту.

«Почему школа за руку тянет родителей под какой-то мелкий коммерческий банк, с которого потом звонят менеджеры и, называя по имени-отчеству, начинают рассказывать о своих предложениях? Вопросов больше, чем ответов», — добавил мужчина.

Мужчина считает, что теперь стало только сложнее. Ребенку необходимо брать в школу карту для столовой и наличные, а родителям оформлять дебетовую карту неизвестного банка. Нет гарантий, что личные данные каждого клиента не будут потом «слиты» мошенникам.

В городском управлении образования сообщили, что от родителей поступали вопросы о правомерности введения проекта.