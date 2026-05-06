Картофель «Маделине» доказал свою устойчивость: посадки в Шатуре увеличат в 10 раз

Сельскохозяйственное предприятие «Агрофорвард», которое ведет свою деятельность в деревне Лека городского округа Шатура, приняло амбициозное решение. Аграрии намерены в десять раз увеличить площади, отведенные под посадку перспективного и многообещающего сорта картошки «Маделине». В прошлом сезоне эта культура успешно прошла все испытания на местной шатурской почве, и теперь под нее будет отдано 20 гектаров полей, сообщил REGIONS.

Весь прошлый год для «Маделине» был испытательным. Сотрудники хозяйства выделили под эксперимент 2,5 гектара. Их главной целью было объективно оценить, как растение адаптируется к непростому климату и специфическим почвам Шатурского края.

Как впоследствии сообщили в самом хозяйстве, полученные результаты превзошли самые смелые ожидания. Сорт продемонстрировал высокую устойчивость к неблагоприятным факторам и показал полную адаптацию к местным условиям. Именно эти обнадеживающие итоги годовых испытаний и позволили руководству принять решение расширить посадки почти в десять раз — до 20 гектаров.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ангелина Стельмух ]

Главный агроном предприятия Наталья Якушева, комментируя это важное решение, пояснила, что оно было продиктовано отнюдь не одной только выносливостью и неприхотливостью нового сорта. Огромную роль сыграли также и отличные товарные качества самого корнеплода, которые делают его привлекательным и для рынка, и для конечного потребителя. Теперь специалистам «Агрофорварда» предстоит большая работа по закладке, уходу и дальнейшей уборке выросшего урожая.

