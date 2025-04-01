Касаткина впервые прокомментировала свой переход под австралийский флаг

В понедельник, 31 марта, в Чарльстоне состоялся турнир WTA 500, по завершении которого Дарья Касаткина впервые прокомментировала решение выступать под австралийским флагом. Она призналась, что ей нужно время для адаптации к переменам в жизни. Несмотря на волнение, спортсменке приятно представлять Австралию на престижных мероприятиях.

Теннисистка отметила, что для нее было важно быть собой. Она считает, что Австралия — подходящая страна для самореализации. Спортсменка отметила, что процесс получения постоянного вида на жительство в Австралии не занял много времени. По ее словам, она не была инициатором переезда. Она приняла предложение Tennis Australia. Девушка выразила благодарность организации за оказанную помощь в переезде.

«Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей прежней стране, у меня не было особого выбора. <…> Если я хочу быть собой, я должна была сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала», — объяснила Касаткина.

Спортсменка предположила, что первое время ей будет непривычно, когда комментатор будет представлять ее как спортсменку из Австралии. Дарья Касаткина уверена, что быстро привыкнет к жизненным переменам.

Как спортивное сообщество стало относиться к бывшей первой ракетке России после ее решения стать австралийкой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».