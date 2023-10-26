Кашель: Названы распространенные способы лечения народными средствами

В осенний период времени люди начинают чаще болеть. Некоторые предпочитают лечиться народными средствами. «Transsibinfo.com» перечислил самые распространенные способы избавления от кашля и пояснил, к каким негативным последствиям для организма некоторые из них могут привести.

Несколько ложек меда помогают уменьшить выработку слизистой оболочки, поэтому способствуют снижению неприятных ощущений во время кашля. Чрезмерное употребление лакомства может привести к появлению лишних килограмм, сообщает transsibinfo.com.

Горячие напитки, действительно, облегчают самочувствие, но также могут могут травмировать слизистую оболочку и голосовые связки.

Промывание также может повредить слизистую, как и народная рекомендация дышать паром над кастрюлей с горячей картошкой. Отказаться от промывания горла солью стоит тем людям, чья профессиональная деятельность связана с нагрузками на голосовые связки.

Ряд компонентов помогают снизить кашель и входят в состав сиропов: бузина, плющ, тимьян, анис. Можно приобрести готовые сиропы в аптеке или заварить травы самостоятельно. Важно, чтобы у человека не было аллергии или индивидуальной непереносимости.

Во время болезни рекомендовано употреблять много жидкости (именно воды). В чай можно добавлять имбирь, который обладает противовоспалительным эффектом. Чай с мятой облегчает длительный кашель. Ментол - еще один компонент, который имеет противовоспалительные свойства.

*«Подмосковье сегодня» предупреждает, что данная информация имеет исключительно ознакомительный характер. Медики рекомендуют не заниматься самолечением.