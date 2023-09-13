Казань – город, где из районов современной России попадаешь в разрушенный СССР

Журналисты «Inkazan» обратили внимание на то, что Казань – город контрастов. С одной стороны расположены аккуратные современные домики и обустроенные улицы, с другой – находится зона, где возведены известные на всю Россию промышленные объекты, но жизнь там словно остановилась в прошлом.

В промышленной зоне стоят дома, которые еще были построены в период СССР. Большое количество частных секторов. Вся промышленная зона занимает четыре километра. Условно она делится на две части. Трамвайные пути выступают условным разделением.

Фото: [ inkazan.ru ]

С одной стороны от трамвайных путей расположены дома. Они находятся как раз вдоль линии озера. В другой части – промышленные гиганты «Нэфис Косметикс» и «Кварт». На улицах слышен неприятный запах, похожий на бензин. Часто по дороге проезжают груженные КАМАЗы.

Несмотря на то, что ездит трамвай, для пассажиров нет оборудованных остановок, сообщает inkazan.ru. Нет никаких и ограждений. Тем, кто ожидает автобусы, повезло больше – остановки есть, но они старые, видно, что были построены еще в советский период.

Фото: [ inkazan.ru ]

Дома жителей – это преимущественно старые комнаты общежитий, которые были переоборудованы под отдельные квартиры. Возле домов расположены игровые зоны для детей. Вид из окон – промышленные заводы, ТЭЦ и другие объекты.

Вдоль дорог практически нет пешеходных зон. Асфальт старый. Если дорожки для людей и существуют, то без каких-либо ограждений. Перейти дорогу в некоторых местах практически невозможно, несмотря на зебры.