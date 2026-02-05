Казань заваливает не только снегом: горожане неделями живут среди гор мусора

Жительница Казани Елена рассказала, что сотрудники коммунальных служб в последний раз вывозили мусор неделю назад. Девушка утверждает, что дороги к мусорным площадкам были убраны от снега сразу после снегопада, сообщил inkazan.ru. Горожанка призналась, что такого количества мусора не видела никогда. Это шокирует ее.

По информации издания, проблема актуальна для жителей разных районов города. Горожанка Марина рассказала, что сначала мусор не вывозили. По ее словам, дорога была расчищена. После сотрудники убрали тот мусор, который скопился возле баков. Однако сами контейнеры остались переполненными.

По данным издания, множественные жалобы на несовременный вывоз мусора можно найти в местных телеграм-каналах.

«Куда звонить если не вывозят мусор? Уже дней пять, как все завалено», — пишет пользователь.

В УК «ПЖКХ» прокомментировали Inkazan ситуацию с работой сотрудников. В компании отметили, что горожане ошибочно думают, что автомобили могут беспрепятственно проехать ко всем мусорным площадкам в городе. Иногда водители встречают прегради по пути, например, на дороге появился большой сугроб или горка.

По данным компании, пока мусор не вывозили, он скопился в больших объемах. Теперь в некоторых случаях требуется помощь специальной техники. Сотрудники знают проблемные адреса и занимаются решением проблемы.

