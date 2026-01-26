Крысы забегают в карманы: жители челябинской многоэтажки живут в кошмаре из-за мусоропровода

В Челябинске жители дома № 23 на улице Пограничной в Ленинском районе столкнулись с настоящим крысиным нашествием. Как сообщила изданию 74.RU местная жительница Ирина, грызуны оккупировали подъезд и начали проникать в квартиры из-за того, что управляющая компания «Ремжилзаказчик» не вывозит мусор.

«В нашем доме до сих пор есть мусоропровод, мусор оттуда вывозили последние разы 30 декабря и 13 января, — рассказала Ирина. — Оттого что мусор не убирали в праздники, появилось полчище крыс. Их становится все больше: они бегают по подъезду, забегают в карманы, квартиры», — добавила она.

Женщина также описала жуткие подробности: некоторые жильцы начали самостоятельную травлю, из-за чего «под ногами в подъезде попадаются трупы, их поедают другие крысы».

По словам Ирины, жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но там никак не реагировали на проблему. В УК «Ремжилзаказчик», комментируя ситуацию, заявили, что в ближайшее время будет очищен мусоропровод, а в подъездах проведут санитарную обработку от грызунов. Этот случай наглядно показывает, к каким последствиям приводит халатное отношение управляющих компаний к вывозу отходов в многоквартирных домах.