KazanFirst: юристы подделывают экспертизы сданных объектов недвижимости

Недобросовестные юристы нашли новый способ заработка. Они связываются с собственниками недавно сданных в эксплуатацию квартир и предлагают провести экспертизу. На основании полученных результатов взыскивают с застройщиков деньги. Проблема в том, что в экспертизах указана информация, которая не соответствует действительности, сообщил интернет-портал KazanFirst.

В распоряжении редакции KazanFirst оказался документ, согласно которому ГК «Суварстроит» выплатила 8 млн руб. в связи с тем, что в сданном объекте недвижимости обнаружили нарушения. Внутренняя проверка показала, что компания стала жертвой недобросовестных представителей правозащитных организаций. С собственниками новых квартир связывались юристы, которые предлагали провести экспертизу.

Выяснилось, что проверку проводили некачественно. Многие жильцы даже не поняли, что их обманули. Разобравшись в ситуации, люди намеревались отозвать иски. В каждом случае суд назначал дополнительную экспертизу, но даже на данном этапе выявить нарушения не удалось.

«Экспертизы проводились формально, с нарушением методических рекомендаций, предусмотренных для данного вида экспертиз. Квалификация экспертов не соответствовала требованиям, предъявляемым законом к лицам, выдающим заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов», — рассказала Юрист «Суварстроит» Аида Нуримиева.

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