KazanFirst: поджигательница военкомата в Казани была уверена, что спасает Родину

Девушка рассказала, что первым ей позвонил лжесотрудник банка. Ее предупредили, что неизвестные лица открыли от ее имени счет и намеривались совершить крупный перевод для поддержки ВСУ. Девушка сообщила, что не имеет никакого отношения к данной операции. Ей пообещали разобраться в ситуации.

Следующий звонок поступил через время от имени представителя СК. Чтобы сразу расположить девушку, говорящий потребовал открыть в интернете сайт регионального СК и сравнить номера телефонов. Расхождение в одну первую цифру аферист пояснил тем, что звонок совершен через компьютер.

Затем в адрес девушки последовали угрозы. Ее называли предательницей Родины и не только. На протяжении пяти часов беспрерывного разговора рассказывали, что теперь девушка понесет ответственность из-за перевода ВСУ. В качестве искупления вины лжеследователь предложил помочь в поимке человека, который из военкомата «сливает» персональные данные россиян.

«Предлагали навести шуму в военкомате, как будто я начала дебоширить, а под шумок бы оперативная группа внутрь военкомата зашла. От меня требовалось не просто совершить поджог, а кинуть на крыльцо эту бутылку. <...> Было принято решение на парковке поджечь. Они сказали машину без номеров поджечь», — рассказала девушка журналисту KazanFirst.

Куратор контролировал действия девушки в телефонном режиме. Ей рассказали, что необходимо купить в хозяйственном магазине и как создать взрывоопасную смесь. Мошенник не давал даже минуты, чтобы сосредоточиться и все проанализировать. Он напоминал, что штурм вскоре начнется и ее помощь очень важна для Родины. Девушку задержали, когда она разбила бутылку на парковке возле военкомата. Свою вину она признала в суде.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата обманом завербовали жителя Запорожья в ВСУ.