Военнопленный из Запорожской области рассказал, как его мобилизовали обманом в 2024 году. Историю неправомерной вербовки он раскрыл в беседе с RT .

Пленный рассказал, что украинские полицейские и сотрудники военкомата продолжают бесчинствовать и забирать всех без разбора. По словам мужчины, его обманули ради того, чтобы включить в ряды ВСУ. Силовики заявили, что он якобы находится в розыске и обязан пройти в полицейский участок. Мужчина согласился, но бдительность сыграла с ним злую шутку.

Как заявил собеседник канала, вместо участка его отвели в военкомат, где и поставили в один ряд с бойцами.

«Я, наверное, не годен был, но в военкомате не разбирались. У меня гепатит C, хронический гайморит и туберкулез», — говорит мужчина.

Также пленный рассказал про неудачи Киева. По его словам, всю 53-ю бригаду отправили в зону боевых действий в ДНР, но она понесла огромные потери и была с треском разбита. Также военный отметил, что в украинской армии царит коррупция. Например, за три дня отгула командующим нужно отдавать по 10—15 тыс. гривен, а просто так никого не отпускают.

Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, сколько военкомы зарабатывают на мобилизации.