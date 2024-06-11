KazanFirst: при покупке стройматериалов для космодрома «Восточный» произошел сговор

Интернет-портал KazanFirst располагает собственной информацией, что сотрудники компании ПСО «Казань» и ООО «Арес» вступили в сговор при оформлении заказа по покупке материалов для строительства космодрома «Восточный». В ходе судебного заседания о космодроме не было ни одного упоминания.

В деле не указано, для каких целей ПСО «Казань» был намерен заключить контракт с ООО «Арес» на поставку настенных панелей. Бывшую сотрудницу строительной компании ПСО «Казань» Марину Туманову обвиняют в коммерческом сговоре. Женщина оказала незаконные услуги, а представитель ООО «Арес» Иван Зубко передал ее бывшему супругу автомобиль KIA K5. По документам авто приобретали за деньги компании для нужд сотрудников.

«Туманова совершила преступление, предусмотренное частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), то есть незаконное пользование услугами имущественного характера лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации», — зачитала обвинительное заключение помощник прокурора Ново-Савиновского района Дина Арсланова.

Гражданка Туманова вину отрицает. Женщина утверждает, что автомобиль был передан бывшему супругу. За машину выплачивали деньги. Иван Зубко оформил автомобиль на фирму, чтобы экс-супругу было легче выплатить кредит. Машину брали для работы в такси, поэтому были все основания сотрудничать с ООО «Арес».

Адвокат Айдар Ситдиков подтвердил KazanFirst, что Туманова занималась оформлением сделок, продавая строительные материалы для космодрома «Восточный». Однако сотрудница не была наделена полномочиями влиять на какие-либо пункты в контрактах.

Ранее мы сообщали, что российская ракета-носитель «Ангара-А5» совершила пуск с космодрома Восточный.