Российская ракета-носитель «Ангара-А5» совершила пуск с космодрома Восточный

На ракете находится разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой, который примерно через 12,5 минут должен отделиться от ее третьей ступени и продолжить ее выведение на целевую орбиту.

Первый пуск «Ангары-А5» был запланирован на вторник, 9 апреля, в 12:00, однако за две минуты до старта автоматика отменила пуск. По информации руководителя Роскосмоса Юрия Борисова, отмена запуска была связана со сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. Запуск ракеты был перенесен на 10 апреля.

В среду ракета так и не была выпущена с космодрома Восточный. Тогда Борисов объяснил журналистам, что отмена запуска в этот раз связана со сбоем системы контроля запуска двигателя.

«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», разработанная в стране в 1992-м году. Запуски таких ракет производятся на космодроме Восточном с 2018-го года.

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