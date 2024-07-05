KazanFirst: Татарстан пытается сделать чемпионку Загитову своим брендом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова завершает подготовку к ледовому шоу, которое запланировано на 1 июля, пишет интернет-портал KazanFirst . В Казани особенно уделяют вниманию будущему мероприятию талантливой девушки, ведь ее имя практически стало брендом Татарстана.

Подготовка к шоу удивляет своими масштабами. День проведения выбран неслучайно. Первый день летнего месяца всегда захочется провести интересно и необычно. Время начала — 16:16. Алину Загитову считают звездой Татарстана, хотя девушка не является уроженкой республики. 16 — код Татарстана. Обращая внимания на такие мелочи, понимаешь, насколько ответственно к шоу готовится вся команда Загитовой.

«Казань старается сделать Загитову своим символом: сначала школа ее имени, а теперь и ее собственное шоу, премьера которого состоится, кто бы мог подумать, именно в Казани на «Татнефть Арене» 29 и 31 августа. 30-е число, так уж и быть, все же решили оставить на День города», — пишет интернет-портал KazanFirst.

Реакция коллег на новое шоу Алины было неоднозначным. С одной стороны, 22-летняя девушка перспективная, талантливая и успешная. С другой стороны, она еще не имеет столько опыта, как может показаться экспертам, чтобы на сцене конкурировать с Татьяной Навкой, Ильей Авербухом или Евгением Плющенко. Однако звездные коллеги пожелали девушке удачи. Некоторые признались, что не особо следят за развитием ее карьеры, но верят в ее талант.

Ранее мы сообщали, что победительница шоу «Четыре свадьбы» из Новосибирска не выдержала конкуренции соперниц в другом проекте телеканала.