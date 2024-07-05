Победительница шоу «Четыре свадьбы» из Новосибирска не стала лучшей женой

Победительница шоу «Четыре свадьбы» из Новосибирска Анастасия приняла участие в другом проекте телеканала «Пятница», в котором одержать победу ей не удалось, сообщает atas.info .

В проекте «Четыре жены» участницы приглашают соперниц шоу к себе домой. Девушки рассказывают, как устроен их быт, угощают гостей вкусными блюдами и знакомят со всеми членами семьи. Анастасия из Новосибирска живет с супругом и маленьким ребенком.

Супруги быстро адаптировались и успешно совмещают родительство с другими сферами своей жизни. Так, Анастасия работает руководителем отдела по подбору персонала. Обязанности по уходу за малышом пара разделяет равноправно. Время остается даже на отдых и СПА-процедуры.

Ранее Анастасия победила в шоу «Четыре свадьбы». Получить звание лучшей жены, а не невесты, у девушки не получилось. Она разделила третье место с еще одной участницей программы.

Ранее очевидцы, которые стали свидетелями съемок нового сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» в Электростали, поделились с корреспондентом «Подмосковье сегодня» подробностями увиденного.