Казанцы считают ранний покос травы в городе пустой тратой бюджетных денег

Жители Казани из разных районов жалуются на то, что в городе начался ранний покос травы, сообщает inkazan.ru .

Собеседница Inkazan Валерия рассказала, что в ЖК «Яркий» уже несколько раз было слышно, как работает газонокосилка. На улице еще не установилась теплая погода, поэтому трава просто не успела подрасти. Сотрудники коммунальных предприятий косят землю, утверждают казанцы.

Читатели, проживающие у дома №51 по проспекту Ямашева, подтвердили, что трава еще не выросла, а ее уже косят. Люди не понимают целесообразности данной работы. Редакции предоставили видео, на котором сотрудник коммунальной службы косит невысокую зелень.

«Власти Казани впустую тратят бюджетные деньги», — заявил мужчина.

Однако не все горожане настроены так категорично. Выяснилось, что в микрорайоне «Салават Купере-2» жители уже тоже слышали звук работающей газонокосилки под окнами своих квартир, причем не единожды. Они рады, что коммунальные службы занимаются облагорожением территории. Казанцы призвали не мешать рабочим, чтобы не «спугнуть» их.

Ранее мы сообщали, что прохожие осудили дворника в Киеве за использование флага Украины в качестве мешка для мусора и скошенной травы.