Дворника в Киеве поймали за использование флага Украины в качестве мешка для мусора

В Киеве местный дворник не мудрствуя лукаво сделал из флага Украины мешок для мусора и даже успел собрать в него скошенную траву, передает украинский телеканал ТСН.

Собирающего траву в желто-синий мешок работника инфраструктуры заметили прохожие. Особо свидомые из которых сразу же побежали в ближайший околоток и накатали на незадачливого бедняку заявление, потребовав привлечь его к ответственности за надругательство над национальными символами страны.

Полицейские задержали дворника и доставили в отдел для разбирательства.

«По предварительной информации, сейчас продолжаются следственные действия по инциденту», — передает телеканал.

Отметим, что на Украине последнее время происходит самое настоящее помешательство на фоне национальной символики. Так, на Пасху президент украинского государства Владимир Зеленский признался, что ему якобы в ночь на главный православный праздник приснился Бог в шевроне с украинским флагом.