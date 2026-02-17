В одном из городских пабликов Ногинска появился необычный пост, который уже привлек внимание местных жителей. Авторы предложили каждому узнать, «какой он блин по знаку зодиака». Идея оказалась не просто шуткой — потомственная прорицательница Ульяна Кравцова всерьез рассказала, как правильно провести масленичную неделю с учетом астрологических рекомендаций. Для каждого знака зодиака она подобрала идеальные начинки и напитки, которые помогут войти в гармонию с собой и встретить весну во всеоружии, сообщил REGIONS.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителям огненного знака астролог советует делать ставку на яркие, с характером, начинки. Острота сыра с чесноком, жгучесть перца чили в компании с ветчиной или пикантные грибы с луком — все это созвучно их внутреннему пламени. Запивать такое буйство вкуса лучше каркаде или горячим шоколадом с корицей — они добавят бодрости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам, известным ценителям земных радостей, эксперт рекомендует не отказывать себе в удовольствии. Их масленичный идеал — варенье, сгущенка, свежие ягоды, щедро политые медом. Это именно тот случай, когда еда приносит безмятежное счастье. Смягчить сладость поможет зеленый чай с жасмином или нежный мятный настой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Воздушным и любознательным Близнецам нужен простор для вкусовых экспериментов. Им подойдут легкие, но интересные сочетания: нежный творог с зеленью, сытная курица с грибами или благородный лосось в компании свежего огурца. Чтобы нервная система отдыхала после гастрономических открытий, астролог советует травяные сборы — с мелиссой или ромашкой.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки оценят традиционную русскую кухню: творог с сахаром, ягодный джем, сметану. Это создаст атмосферу домашнего уюта. Чай с бергамотом или яблочный компот дополнят картину.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам нужна роскошь. Им подойдут икра, фуа-гра, морепродукты. Напитки — черный эспрессо или крепкий черный чай — подчеркнут их царственность.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы выбирают полезное: овощи, рыбу, птицу. Кабачки с сыром или куриное филе со шпинатом — отличный выбор. Запить можно свежевыжатым морковно-яблочным соком или зеленым чаем с лимоном.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Гармония вкусов — яблоки с корицей, груши с орехами, тыква с карамелью. Белый чай с ванилью или лимонный напиток подарят легкость.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Им нужны насыщенные вкусы: говядина с грибами, свинина с капустой, утка с апельсинами. Красное вино или мятный чай добавят энергии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Экзотика приветствуется: ананас с сыром, авокадо с креветками, манго с беконом. Яблочно-клюквенный сок или цитрусовый чай освежат и добавят настроения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представители этого знака ценят надежность и проверенные временем решения. Астролог советует им остановиться на сытных и знакомых с детства начинках: картошка с грибами, тушеное мясо с овощами или рыба с рисом подарят чувство стабильности и уюта. Согреться в зимний вечер поможет густое какао с маршмеллоу или пряный имбирный чай.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям претит рутина — им подавай что-то оригинальное и дерзкое. Ульяна рекомендует удивить гостей нестандартными сочетаниями: черника с базиликом, персик с шафраном или обжигающие баклажаны с халапеньо. Завершат гастрономический эксперимент освежающий фруктово-ягодный смузи или холодный чай с лаймом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чувствительным и мечтательным Рыбам важно окружить себя заботой. Для них идеальны нежные, обволакивающие вкусы: сливочный крем с фруктами, мягкая рикотта с клубникой, печеная картошка, приправленная укропом. Создать атмосферу покоя помогут ромашковый чай с медом или теплый малиновый отвар.

Эксперт напоминает: главное в Масленицу — не столько следовать рецептам, сколько получать удовольствие от процесса и живого общения с близкими. Астрология — лишь подсказка, а не строгое руководство. Каждый сам творит свою судьбу, и даже блинный гороскоп — лишь повод улыбнуться и приготовить что-то новое.

