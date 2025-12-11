Итогом работы ученых стал 118-й элемент, названный оганесоном в честь самого ученого. Такой чести — получить именной элемент при жизни — удостаивались лишь единицы в истории человечества. Однако сам Юрий Оганесян, отметивший недавно 92-летие, остается образцом научной скромности.

«Для истинного ученого все это — ерунда, отвлекающая от действительно важного — работы», — признался Оганесян.

Академик убежден, что таблица Менделеева еще далека от завершения. В естественной природе встречаются только элементы до урана (92-й). Все, что тяжелее, — продукт творения человека в лабораториях. На сегодняшний день границей познания является 118-й элемент. По прогнозам Оганесяна, теоретический предел может лежать в районе элемента № 175.

Исследования показали, что в этом «тяжелом» регионе таблицы начинают в полной мере проявляться эффекты теории относительности, радикально меняя ожидаемые свойства элементов. Яркий пример — оганесон: вопреки классической логике таблицы, он должен быть газом. Расчеты предсказывают, что при комнатной температуре это твердое тело, превращающееся в жидкость при +40 °C и лишь при +180 °C становящееся газом.

«Каждый эксперимент — это годы работы. Но именно в этом и ценность: не в наградах, а в новых знаниях. А началось все здесь, в Дубне… С тех пор российская наука остается в авангарде этой области», — подчеркивает ученый.

Сегодня в Дубне идут ключевые подготовительные работы по настройке экспериментальных установок для синтеза следующих «обитателей» таблицы — элементов 119-го и 120-го, которые станут первыми в ее восьмом периоде.

