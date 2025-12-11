«Каждый эксперимент — это годы работы»: новые элементы таблицы Менделеева готовят к открытию в Дубне
REGIONS: ученый из Дубны анонсировал открытие новых химических элементов
Фото: [Медиасток.рф]
В стенах Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) под руководством выдающегося академика Юрия Цолаковича Оганесяна научное сообщество совершило прорыв, открыв пять новых элементов Периодической таблицы. Ученый анонсировал открытие новых элементов таблицы, сообщил REGIONS.
Итогом работы ученых стал 118-й элемент, названный оганесоном в честь самого ученого. Такой чести — получить именной элемент при жизни — удостаивались лишь единицы в истории человечества. Однако сам Юрий Оганесян, отметивший недавно 92-летие, остается образцом научной скромности.
«Для истинного ученого все это — ерунда, отвлекающая от действительно важного — работы», — признался Оганесян.
Академик убежден, что таблица Менделеева еще далека от завершения. В естественной природе встречаются только элементы до урана (92-й). Все, что тяжелее, — продукт творения человека в лабораториях. На сегодняшний день границей познания является 118-й элемент. По прогнозам Оганесяна, теоретический предел может лежать в районе элемента № 175.
Исследования показали, что в этом «тяжелом» регионе таблицы начинают в полной мере проявляться эффекты теории относительности, радикально меняя ожидаемые свойства элементов. Яркий пример — оганесон: вопреки классической логике таблицы, он должен быть газом. Расчеты предсказывают, что при комнатной температуре это твердое тело, превращающееся в жидкость при +40 °C и лишь при +180 °C становящееся газом.
«Каждый эксперимент — это годы работы. Но именно в этом и ценность: не в наградах, а в новых знаниях. А началось все здесь, в Дубне… С тех пор российская наука остается в авангарде этой области», — подчеркивает ученый.
Сегодня в Дубне идут ключевые подготовительные работы по настройке экспериментальных установок для синтеза следующих «обитателей» таблицы — элементов 119-го и 120-го, которые станут первыми в ее восьмом периоде.
