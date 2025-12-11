«Он оставил следы»: ученые ломают голову над обнаруженным объектом на Марсе

В ходе исследования региона Вернодден в кратере Джезеро марсоход Perseverance обнаружил изолированный валун размером около 76 сантиметров. Объект, получивший название «Фиппсаксла», отличается по форме и структуре от окружающих пород, пишет РИА Новости.

Проведенный анализ показал, что камень содержит аномально высокое для Марса количество железа и никеля. Подобный состав характерен для метеоритов. Ученые допускают, что объект может иметь внепланетное происхождение и быть занесенным на Марс из другой галактики.

Для подтверждения гипотезы необходимо проведение дополнительных исследований. Если версия подтвердится, изучение объекта может предоставить новые данные об истории планеты.

Ранее другие марсоходы, включая Curiosity, Spirit и Opportunity, также находили на поверхности Марса объекты, идентифицированные как железо-никелевые метеориты. Основная научная цель миссии Perseverance — поиск в породах кратера Джезеро потенциальных биосигнатур, которые могли бы указывать на существование древней микробной жизни.

