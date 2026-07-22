Минцифры предложило ввести механизм обратного взыскания похищенных средств

Министерство цифрового развития России подготовило проект доктрины по противодействию киберпреступности, в котором предусмотрено создание механизма так называемого обратного взыскания средств. Инициатива предполагает возможность возврата денег гражданам, пострадавшим от мошеннических переводов, передает информацию РИА Новости .

Согласно документу, кредитные организации могут получить право совместно принимать решения о возврате средств отправителям, если перевод был совершен без добровольного согласия клиента. Для этого предлагается законодательно закрепить возможность взыскания соответствующих сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим схемам.

Проект также предусматривает совершенствование процедуры возврата похищенных денежных средств. Планируется установить единые сроки рассмотрения подобных случаев, определить ответственность всех участников процесса и сделать механизм компенсации более прозрачным.

Кроме того, документ содержит предложения по усилению профилактики финансового мошенничества. В частности, предполагается внедрение системы оценки эффективности организаций в борьбе с мошенническими операциями, а также использование рейтингов, учитывающих уровень внедрения современных антифрод-инструментов.

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