Минцифры предложило ввести механизм обратного взыскания похищенных средств
Минцифры: в России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам мошенников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Министерство цифрового развития России подготовило проект доктрины по противодействию киберпреступности, в котором предусмотрено создание механизма так называемого обратного взыскания средств. Инициатива предполагает возможность возврата денег гражданам, пострадавшим от мошеннических переводов, передает информацию РИА Новости.
Согласно документу, кредитные организации могут получить право совместно принимать решения о возврате средств отправителям, если перевод был совершен без добровольного согласия клиента. Для этого предлагается законодательно закрепить возможность взыскания соответствующих сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим схемам.
Проект также предусматривает совершенствование процедуры возврата похищенных денежных средств. Планируется установить единые сроки рассмотрения подобных случаев, определить ответственность всех участников процесса и сделать механизм компенсации более прозрачным.
Кроме того, документ содержит предложения по усилению профилактики финансового мошенничества. В частности, предполагается внедрение системы оценки эффективности организаций в борьбе с мошенническими операциями, а также использование рейтингов, учитывающих уровень внедрения современных антифрод-инструментов.
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