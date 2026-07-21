Дверь закрылась: Госдума лишает ушедший зарубежный бизнес шансов на легкое возвращение
Государственная дума РФ утвердила закон, вводящий специальный судебный механизм. Он позволяет лишать зарубежные компании из недружественных стран, покинувшие российский рынок после февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в отечественном бизнесе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суть нового закона и ключевые изменения
Новый документ существенно меняет правила игры для зарубежных инвесторов, расторгших или приостановивших деятельность в России:
- Возвращение только через суд: Западные компании больше не смогут автоматически реализовать опционы на обратный выкуп активов — вернуться на российский рынок теперь можно будет исключительно по решению суда.
- Инициация процесса без запроса инвестора: Закон разрешает запускать судебное разбирательство о лишении права на выкуп активов вне зависимости от того, обращался ли сам иностранный владелец с подобным требованием.
- Кого касаются ограничения: Нормы распространяются на сделки с инвесторами из недружественных стран, подконтрольными им зарубежными структурами и российскими юрлицами под их управлением.
Напомним, что после февраля 2022 года российский рынок покинули сотни международных брендов, включая McDonald’s, Coca-Cola, Nike, Adidas и группу Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear). Для многих из них опционы на выкуп активов являлись ключевой лазейкой для гипотетического возвращения.