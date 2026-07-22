Врач назвал безопасную суточную норму арбуза для взрослых

Несмотря на высокое содержание воды, арбуз не стоит употреблять в неограниченных количествах. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов сообщил « Газете.Ru », что для здорового человека оптимальной считается порция в пределах 300–500 граммов за один прием пищи.

По словам специалиста, в течение суток без вреда для организма можно съесть около 1–1,5 килограмма арбуза, если рацион не содержит большого количества других продуктов с высоким содержанием сахара и отсутствуют медицинские противопоказания.

Врач пояснил, что, хотя арбуз примерно на 90% состоит из воды, его мякоть богата быстроусвояемыми углеводами. Именно поэтому чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям.

Эксперт отметил, что большие порции арбуза способны вызвать ощущение тяжести в желудке, вздутие живота и учащенное мочеиспускание. Кроме того, значительный объем жидкости увеличивает нагрузку на почки, что особенно важно учитывать людям с хроническими заболеваниями.

Белоусов также обратил внимание, что пациентам с болезнями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и отдельными нарушениями обмена веществ следует соблюдать осторожность. По его словам, при подобных состояниях избыток жидкости может стать дополнительной нагрузкой для организма, поэтому употребление арбуза желательно согласовывать с рекомендациями лечащего врача.

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