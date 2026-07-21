Ворвался в токсикологию и устроил дебош: силовики скрутили нетрезвого чебоксарца
В одной из городских больниц Чебоксар 46-летний местный житель устроил дебош и избил медицинскую сестру. Агрессивного мужчину на месте задержали сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие по сигналу тревожной кнопки. Об этом сообщило Управление Росгвардии по Чувашской республике.
Подробности инцидента и задержания
По информации Управления Росгвардии по Чувашской Республике, сигнал о происшествии поступил из приемного покоя медучреждения:
- Суть нарушения: Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вел себя неадекватно и нанес побои медсестре токсикологического отделения.
- Оперативные действия: Нажатие тревожной кнопки позволило наряду вневедомственной охраны быстро прибыть на место и пресечь противоправные действия.
- Текущий статус: 46-летнего чебоксарца задержали и передали сотрудникам полиции. В настоящее время органы МВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.