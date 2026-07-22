Газоперерабатывающая установка в Ефремовке выведена из строя, заявили в Минобороны

По информации ведомства, объект был поражен в результате применения беспилотных летательных аппаратов «Герань». В Минобороны утверждают, что после удара газоперерабатывающая установка была выведена из строя.

Также военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как заявляется, запечатлен момент нанесения удара по объекту и его последующие последствия.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на регионы России 21 июля.