Газоперерабатывающая установка в Ефремовке выведена из строя, заявили в Минобороны
Минобороны РФ: газовая инфраструктура в Харьковской области попала под удар
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Министерство обороны России сообщило о поражении газоперерабатывающей установки, расположенной в населенном пункте Ефремовка Харьковской области, пишет РИА Новости.
По информации ведомства, объект был поражен в результате применения беспилотных летательных аппаратов «Герань». В Минобороны утверждают, что после удара газоперерабатывающая установка была выведена из строя.
Также военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как заявляется, запечатлен момент нанесения удара по объекту и его последующие последствия.
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