Газоперерабатывающая установка в Ефремовке выведена из строя, заявили в Минобороны

Минобороны РФ: газовая инфраструктура в Харьковской области попала под удар

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Министерство обороны России сообщило о поражении газоперерабатывающей установки, расположенной в населенном пункте Ефремовка Харьковской области, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, объект был поражен в результате применения беспилотных летательных аппаратов «Герань». В Минобороны утверждают, что после удара газоперерабатывающая установка была выведена из строя.

Также военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как заявляется, запечатлен момент нанесения удара по объекту и его последующие последствия.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на регионы России 21 июля.

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