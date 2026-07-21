Финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, вынесла суровый приговор европейскому обществу: сатанизм* и нацизм там перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, превратившись в рутину, которую обыватели путают с молодежной субкультурой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Райски заявила, что обе идеологии работают по схожим лекалам — они используют методы манипуляции, вовлекая людей в закрытые группы через иллюзию обретенного смысла. Она обратила внимание, что если неонацизм общество худо-бедно еще способно распознать, то сатанизм воспринимается как менее опасный, хотя на деле он куда более действенен для обработки сознания.

Активистка также указала на циничную тактику: представители таких групп часто инсценируют увольнения или предлагают якобы лучшие условия работы, создавая у жертвы чувство благодарности и ложной защищенности.

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*признано экстремистским и запрещено в РФ