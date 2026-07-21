Россия стала лидером Европы по производству пива

Россия по итогам 2025 года стала крупнейшим производителем пива в Европе и заняла пятое место в мировом рейтинге. Соответствующие данные содержатся в ежегодном докладе международной компании BarthHaas , опубликованном 21 июля.

Согласно отчету, в РФ за прошлый год было выпущено 90,1 миллиона гектолитров пенного напитка. Это позволило обойти Германию, которая традиционно лидировала в европейском пивоварении, но снизила производство до 79,2 миллиона гектолитров. При этом в обеих странах зафиксировано падение объемов по сравнению с предыдущим периодом.

Аналитики BarthHaas связали общее сокращение европейского производства (на 8,4 млн гектолитров) прежде всего со значительным спадом в Германии, где выпуск уменьшился на 4,7 млн гектолитров.

Мировым лидером остается Китай с показателем 353,6 млн гектолитров. Вторую строчку занимают США (174,9 млн), третью — Бразилия (151,1 млн). На четвертой позиции расположилась Мексика (147,9 млн), замыкают топ-5 Россия и Германия.

Общемировой объем производства пива в 2025 году составил около 1,9 миллиарда гектолитров, что примерно на 1% ниже уровня 2024 года. В компании BarthHaas не прогнозируют восстановления рынка в текущем году: ожидается либо сохранение достигнутых объемов, либо их незначительное сокращение.

Ранее сообщалось, что россиянка, переехавшая в Германию, раскритиковала местную кухню.