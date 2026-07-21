Болезнь и телеэфир: два случая, когда фонограмма не позор, а необходимость

Российский отоларинголог и фониатр Лев Рудин в беседе с « Газетой.Ru » назвал условия, при которых использование фонограммы (записи собственного голоса) на выступлениях является оправданным. По мнению специалиста, таких случаев всего два: болезнь артиста и крупные концерты с прямой телетрансляцией.

Врач пояснил, что если исполнитель простудился перед выступлением, фониатры делают все возможное для сохранения его голоса. В ряде случаев медики рекомендуют спеть несколько композиций под фонограмму, чтобы снизить общую нагрузку на голосовые связки. При более серьезных состояниях концерт отменяется до полного выздоровления — живого выступления быть не может.

Рудин отметил, что тема фонограммы всегда была острой для зрителей, которые платят за билеты, рассчитывая на живой звук. Особенно широко практика использования записей была распространена в 1990-е годы, когда популярные группы давали по несколько концертов в день разными составами в разных городах. Однако со временем этот подход ушел в прошлое, и пение под фонограмму стало считаться признаком непрофессионализма.

В настоящее время, по словам эксперта, фонограмма применяется в основном в двух ситуациях: на концертах с телетрансляцией (чтобы минимизировать риски прямого эфира) и при недомогании вокалиста. Во всех остальных случаях зрители вправе рассчитывать на живой голос.

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