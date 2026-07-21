Гадалка принесла ₽156 млн: супруги выиграли в лотерею, поставив на числа из паспортов
Супруги из Малайзии выиграли ₽156,6 млн в лотерею по совету гадалки
Супруги из малайзийского штата Пинанг разбогатели на ₽156,6 млн благодаря подсказке гадалки, которая велела им играть по числам из собственной жизни. Об этом сообщает Mothership.
Китайская прорицательница посоветовала паре выбрать цифры, связанные с их судьбой. Вдохновившись, малайцы взяли номера из своих удостоверений личности и сделали ставку. Результат превзошел ожидания — выигрыш оказался огромным.
Мужчина, работающий бухгалтером, признался, что сначала не поверил удаче и постоянно заходил в приложение, чтобы убедиться в реальности цифр.
Ранее силовики скрутили нетрезвого чебоксарца.