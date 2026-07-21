Косметолог развеяла мифы о «восстановлении» волос маслом авокадо
Эксперт Фомина: масло авокадо снижает трение волос
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила принцип действия масел в уходе за волосами, развенчав распространенные мифы об их чудодейственных свойствах.
Эксперт пояснила, что масло авокадо ценится в косметологии за высокое содержание жирных кислот. Они распределяются по поверхности волоса, сглаживают чешуйки кутикулы и снижают трение между прядями, благодаря чему волосы легче расчесываются, меньше путаются и лучше отражают свет, приобретая блеск. Особенно такой уход актуален после окрашивания, воздействия солнца и горячей укладки.
Однако специалист предупредила, что чистое масло может утяжелить тонкие волосы, поэтому удобнее использовать готовые формулы. По словам Фоминой, ключевая ценность — не отдельный ингредиент, а сбалансированная система из очищающих ПАВ, кондиционирующих агентов и эмульгаторов. Масло авокадо, масло ши и кератин работают в синергии с активными компонентами шампуня, заполняя микроповреждения кутикулы и усиливая действие силиконов.
Разработчик подчеркнула, что секущиеся концы восстановить невозможно — только обрезать. Любое масло действует лишь поверхностно, давая временный косметический эффект: заполняет микронеровности, снижает трение и добавляет блеск, но не лечит стержень волоса. Приписывать маслу авокадо функцию «восстановления», по мнению эксперта, некорректно — за гладкость отвечает вся система компонентов, а масло лишь обеспечивает мягкость и приятную текстуру.
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