Дождались: Собянин пообещал построить метро в районе Восточный

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить синюю ветку метрополитена в район Восточный за МКАД. Это позволит избавить Щелковское шоссе от утренних заторов и значительно улучшит транспортную доступность не только для москвичей, но и для жителей ближайшего Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости.