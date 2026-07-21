Дождались: Собянин пообещал построить метро в районе Восточный
Собянин сообщил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить синюю ветку метрополитена в район Восточный за МКАД. Это позволит избавить Щелковское шоссе от утренних заторов и значительно улучшит транспортную доступность не только для москвичей, но и для жителей ближайшего Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости.
Подробности проекта и перспективы синей ветки
По словам градоначальника, жители района Восточный давно просили власти решить проблему сложной транспортной логистики: сейчас им приходится выезжать по сильному перегруженному Щелковскому шоссе, регулярно стоящему в пробках.
Главные детали продления линии:
- Сроки строительства: Продление ветки в Восточный не задержит ввод станции «Гольяново». Проходческие работы в сторону Восточного стартуют параллельно.
- Транспортный эффект: Новые станции улучшат доступность для 12 тысяч жителей Восточного района, а также облегчат поездки для десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района.
- Масштабы линии: Сейчас Арбатско-Покровская линия имеет длину более 45 км и включает 22 станции, обслуживая свыше 750 тыс. человек в день. После открытия «Гольяново» протяженность вырастет до 47,7 км, а дневной пассажиропоток — до 790 тыс. человек.