Сын отдал курьерам ₽8 млн из сейфа: телефонные мошенники обчистили бизнесмена, напугав госизменой

В Свердловской области телефонные мошенники провернули дерзкую операцию, обчистив бизнесмена на ₽8 млн, и главным «помощником» в этом стал его собственный 18-летний сын, который под давлением ложных обвинений в госизмене добровольно передал курьеру все наличные из домашнего сейфа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Все началось с того, что мошенники, представившись сотрудниками службы доставки маркетплейса, позвонили сыну бизнесмена и попросили код из СМС. Семья ждала посылку, поэтому парень без колебаний продиктовал цифры. Сразу после этого в ход пошел второй этап: с ним связались уже якобы из Росфинмониторинга и ФСБ, заявив, что учетная запись на «Госуслугах» взломана, а на него и его родителей оформляют кредиты для перевода денег на украинские счета.

Юношу запугали уголовным делом о госизмене, убедили скачать приложение и провести «онлайн-обыск». Во время этой видеосвязи мошенники увидели в квартире сейф и потребовали все деньги «на проверку». Парень, поверив в легенду, снял ₽8 млн и передал их подъехавшему курьеру.

Позже полиция задержала четверых курьеров, участвовавших в схеме. Все они находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

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