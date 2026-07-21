Терапевт назвала опасные последствия работы во время болезни

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович в интервью « Ленте.ру » предостерегла россиян от привычки переносить заболевания на ногах. По словам врача, отказ от постельного режима во время болезни может обернуться серьезными осложнениями и даже стойкой утратой трудоспособности.

Специалист пояснила, что игнорирование отдыха во время недомогания способствует затяжному или атипичному течению болезни, а также переходу острой формы в хроническую. В наиболее тяжелых случаях, как уточнила терапевт, возможно развитие инвалидизирующих состояний.

Аранович также обратила внимание на другую тревожную тенденцию — пациенты все чаще пытаются самостоятельно ставить себе диагнозы с помощью нейросетей, что, по ее мнению, серьезно мешает своевременному и адекватному лечению.

Врач отметила, что наиболее склонны переносить болезнь на ногах офисные работники и, что особенно парадоксально, сами медики. Они ошибочно полагают, что таким образом справятся с недомоганием быстрее, однако на деле это лишь усугубляет состояние.

Особую опасность, подчеркнула терапевт, это представляет не только при легких простудах и ОРВИ. Пациенты нередко игнорируют постельный режим при пневмонии, патологиях желудочно-кишечного тракта и других серьезных нарушениях внутренних органов, что многократно повышает риск тяжелых осложнений.

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