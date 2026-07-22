Роспотребнадзор напомнил правила безопасного мытья овощей и зелени

Роспотребнадзор рекомендовал уделять особое внимание обработке овощей и зелени, собранных на дачных участках. Тщательное мытье продуктов помогает снизить риск заражения кишечными инфекциями и другими заболеваниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты пояснили, что корнеплоды, включая картофель, морковь, свеклу и редис, из-за постоянного контакта с почвой требуют наиболее тщательной очистки. Перед мытьем их советуют выдержать в теплой воде около 10–15 минут, после чего очистить жесткой щеткой, уделяя внимание неровностям и углублениям. Завершающим этапом должна стать промывка под проточной водой в течение не менее двух минут.

Особые рекомендации касаются листовой зелени — салата, укропа, петрушки и зеленого лука. В Роспотребнадзоре напомнили, что между листьями могут скапливаться загрязнения и микроорганизмы, поэтому зелень следует предварительно замачивать в прохладной воде примерно на четверть часа. Для дополнительной обработки специалисты допускают использование слабого раствора соли или столового уксуса, оставляя зелень в нем примерно на 30 минут.

Ведомство также призвало внимательно относиться к своему самочувствию после употребления свежих овощей. При появлении боли в животе, тошноты, рвоты, диареи или повышения температуры специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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